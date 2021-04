J&J, via libera EMA: vaccino sicuro, benefici superano rischi

(Teleborsa) - L'Agenzia europea del farmaco (EMA) riconoscelegami di causa-effetto tra il vaccinogli eventi "molto rari" di trombosi cerebrale che si sono verificati negli' quanto si legge in una nota dell'Agenzia Ue, al termine della revisione sul siero, dopo rarissimi casi di trombosi cerebrale negli Stati Uniti nella quale si precisa però che iL'ente regolatorio precisa che tutti gli eventi rari di trombosi cerebrale "sientro tre settimane dalla vaccinazione" con il siero di Johnson & Johnson, "la. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori dI casi di eventi rari esaminati dopo il vaccino della J&J - si legge ancora - sono molto simili ai casi verificatisi con il vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca"."Il Comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco ha concluso che alle informazioni" del bugiardino "sul prodotto per il vaccino Janssen", della Johnson &Johnson, "con piastrine basse. Inoltre gli eventi dovrebbero essere elencati comeViene inoltre precisato che la "valutazione scientifica dell'Ema è allaLe raccomandazioni dell'EmaQuesti possono differire da Paese a Paese a seconda delle esigenze e circostanze nazionali"."Accolgo l'annuncio dell'Ema sulla sicurezza del vaccino di Johnson&Johnson. Questa è unaper le campagne vaccinali in tutta l'Ue". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter"Il sì dell'Ema a Johnson&Johnson è una. "Il nostro target è che dovremmo essere in grado di vaccinare più del 70% degli adulti entro metà luglio". Così il Commissario Ue al mercato Internoa SkyTg24, sottolineando cheell'inizio della campagna.