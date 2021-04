SIMEST, Salzano: "Attrazione investimenti esteri prioritaria per riagganciare ripresa"

(Teleborsa) - "Abbiamo alle spalle un anno di sforzi senza precedenti e ad ampio spettro per sostenere la tenuta del sistema imprenditoriale nazionale con il sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle aziende italiane. È ora prioritario lavorare affinché l'Italia possa diventare una destinazione sempre più attraente per gli investimenti stranieri in una logica di maggiore reciprocità. Attrarre verso il nostro Paese risorse preziose è infatti una condizione fondamentale per riagganciare la ripresa e promuovere l'innovazione del nostro tessuto produttivo e la competitività del Sistema Paese a livello internazionale". È quanto ha affermato ilnel suo intervento alla sessione straordinaria per l'attrazione degli investimenti esteri della, organizzata daiElementi fondamentali di un'azione strategica volta all'attrazione di investimenti esteri sono – secondo Salzano – la "riorganizzazione e l'accorciamento in atto delle catene globali del valore" e "la necessità di programmare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e al presidio di mercati esteri strategici anche in unae di opportunità di business di ritorno per il nostro Paese". In tale scenario – ha spiegato Salzano – "Simest intende lavorare per sostenere l'export italiano, l'internazionalizzazione delle nostre imprese e il loro radicamento all'estero per conquistare nuovi mercati, rafforzare relazioni economiche e commerciali nel mondo e promuovere fiducia e interesse internazionale verso l'Italia, incoraggiando così in modo concreto una reciprocità da parte degli attori economici stranieri nella scelta di investire sempre di più nel nostro Paese".Simest, ha assicurato Salzano, "nel suo ruolo di partner finanziario a supporto dell'internazionalizzazione, anche facendo leva sulle importanti sinergie di gruppo– è pronta a fare la sua parte con una forte azione di sostegno alla proiezione delle imprese (in particolare piccole e medie) sui mercati esteri più strategici, condizione essenziale per rafforzare la nostra credibilità nel mondo, per consolidare legami di collaborazione economica, per aprire l'Italia a nuove opportunità di business. Attraverso l'acquisizione di partecipazioni di minoranza nel capitale delle imprese, Simest sostiene le imprese italiane nella realizzazione di iniziative di investimento in mercati esteri, mantenendo al tempo stesso l'italianità del nuovo soggetto economico e favorendo per questa via il. In qualità di partner istituzionale delle nostre imprese nei loro investimenti all'estero, Simest può agevolarne i rapporti con le istituzioni locali dei paesi target e facilitare il coinvolgimento anche di altri investitori istituzionali – fondi internazionali, banche multilaterali di sviluppo e merchant banks locali – con importanti impatti sulla condivisione del rischi e sulla moderazione del costo complessivo delle iniziative delle nostre imprese"."Simest – ha concluso il suo presidente – continuerà a dare il suo contributo mobilitando tutti i suoi strumenti finanziari ed operativi per rendere il nostro tessuto economico e produttivo più solido e competitivo, ancor più proiettato nel mondo e, soprattutto, ancor più attraente per investimenti esteri a beneficio dell'Italia".