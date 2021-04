CreVal, pioggia di denaro con novità OPA Credit Agricole

Credito Valtellinese

Credito Valtellinese

FTSE Italia All-Share

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente in Borsa con un guadagno del 3,76%. Ad alimentare acquistio sul titolo la decisione di Credit Agricole di far saltare la condizione del raggiungimento della soglia del 90% per pagare il prezzo maggiorato di 12,5 euro per azione, che ha portato anche al prolungamento dell'OPA di due giorni sino al 23 aprile 2021. Con questa mossa i francesi sono già oltre il 50%, avendo ricevuto adesioni sul mercato per il 22,6% dell'offerta ed ulteriori adesioni per il 22,2% del capitale a queste nuove condizioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 12,39 Euro con prima area di resistenza vista a 12,43. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,36.