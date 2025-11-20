Parigi: brillante l'andamento di Credit Agricole

banca francese

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,83%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,08 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,97.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)