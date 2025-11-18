Milano 13:33
42.973 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:33
9.541 -1,39%
Francoforte 13:33
23.256 -1,42%

Parigi: rosso per Credit Agricole

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca francese, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Credit Agricole rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario dell'Istituto di credito francese che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 15,82 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 16,03. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 15,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
