Parigi: rosso per Credit Agricole

banca francese

CAC40

Credit Agricole

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario dell'che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 15,82 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 16,03. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 15,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)