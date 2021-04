Leonardo cresce nell'elettronica navale con acquisizione 30% di GEM

Leonardo

(Teleborsa) -una partecipazione del, società italiana specializzata nella produzione didi piccole e medie dimensioni, se sistemi inerziali per il settore marittimo, avionico e terrestre. Leonardo ha ancheper aumentare la propria quota nel capitale di GEM ed acquisirne il controlloL’operazione contribuirà alcompetitivo nel business dell, in particolare della, e consentirà a Leonardo di ampliare e diversificare la propria offerta ve migliorare i processi di ingegneria, produzione e commercializzazione di prodotti di fascia diversa rispetto a quelli a portafoglio.a quelli di Leonardo, con sistemi competitivi quali, apparati elettro-ottici edi media e alta precisione basati su giroscopi in fibra ottica. L’azienda è inoltre attiva sul mercato dellae dei confini. GEM dispone di capacità per la produzione di componenti critiche per i prodotti di Leonardo, risorse ad alta specializzazione nella radaristica e nell’elettronica e di unnel quale vengono sperimentate nuove tecnologie quantistiche per la navigazione e la comunicazione.Leonardo e GEM hanno sottoscritto anchevolta a svilupparedi competenza di GEM complementari al business di Leonardo, a proporre attività di promozione sui mercati e a definire e implementare progetti di ricerca e sviluppo congiunti. Tra gli ambiti di collaborazione, il domini marittimo e navale, il controllo delle infrastrutture critiche e applicazioni per piattaforme terrestri.