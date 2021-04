SACE, garanzia sulle assicurazioni del credito: raggiunte 14 mila imprese

(Teleborsa) - SACE ha reso oggi noti i numeri della. Dal 9 dicembre, giorno di avvio dell'operatività in favore degli Assicuratori del Credito di breve termine (come previsto dal Decreto Legge Rilancio) ad oggi, SACE ha raggiunto circada loro assicurate e circa 1,4 milioni di imprese loro clienti.In particolare, sottolinea SACE in una nota, l'operanti nei settori industriali dell'agroalimentare, chimico-farmaceutico, metallurgico, tessile e costruzioni. La garanzia, inoltre, coprirà gli scambi commerciali assicurati fino al 30 giugno 2021. Alla convenzione hannodi assicurazione del credito a breve termine in Italia, garantendo una copertura quasi totale del mercato di riferimento.La garanzia fornita da SACE ha favorito l'accesso delle aziende italiane ai servizi di assicurazione del credito commerciale a breve termine, strumento che da un lato aumenta il livello di, facilitando la dilazione nel tempo dei pagamenti, e dall'altroattraverso un monitoraggio continuativo della qualità creditizia dei partner commerciali.