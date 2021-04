Vola in Borsa Norwegian Cruise Line dopo upgrade Goldman Sachs

Norwegian Cruise Line Hldgs

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 28,29, con un. Le azioni della compagnia di navigazione norvegese, tra i maggiori operatori globali del settore, hanno beneficiato di un upgrade di: ilè stato rivisto a 37 dollari per azione (un aumento del 38% rispetto al prezzo di chiusura di ieri) e il giudizio è stato aggiornato a "" da "neutral".Goldman Sachs ha citato diversi fattori positivi tra cui ladi Norwegian, l'esposizione a clienti più ambiziosi e una maggiroe liquidità e unarispetto ai suoi principali competitor.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 28,97 e successiva a 30,61. Supporto a 27,33.