Clima, gli Stati Uniti annunciano di dimezzare le emissioni entro il 2030

(Teleborsa) - Il presidente degliJoe Biden ha annunciato che il Paeseleentro il 2030 rispetto ai valori registrati nel 2005. L'annuncio, già anticipato negli scorsi giorni dai media Usa, è arrivato in occasione della Giornata Mondiale della Terra e in vista delorganizzato dallo stessoche avrà luogo oggi in videoconferenza con i leader mondiali.Obiettivo della decisione è quello di finalizzare la riduzione delle emissioni allanegli Stati Uniti "ben retribuiti" e al rafforzamento delladegli Stati Uniti nelle, come precisato in una dichiarazione diffusa dalla. "Gli Stati Uniti non aspettano, i costi del ritardo sono troppo alti e la nostra nazione è decisa ad agire ora – si legge nella nota – Ilrappresenta una minaccia esistenziale, ma rispondere a questaoffre un'opportunità per sostenere lavori sindacali ben retribuiti, rafforzare le comunità lavorative americane, proteggere la salute pubblica e promuovere la giustizia ambientale"."La creazione di posti di lavoro e la lotta al cambiamento climatico vanno di pari passo, consentendo agli Stati Uniti di costruirepiù resilienti, espandere l'accesso all'aria pulita e all'acqua potabile, stimolare leamericane e creare posti di lavoro sindacali ben retribuiti lungo la strada", prosegue la nota. Tra gli obiettivi fissati dalla Casa Bianca c'è la completadelentro il 2035 e un'economia a zero emissioni nette entro il 2050. "Esistono molteplici percorsi per raggiungere questi obiettivi, e i governi federale, statale, locale e tribale degli Stati Uniti hanno molti strumenti disponibili per lavorare con la società civile e il settore privato per mobilitare gli investimenti per raggiungere questi obiettivi, sostenendo al contempo un economia forte", ha sottolineato la Casa Bianca.