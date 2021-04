TIM e ALIS insieme per una mobilità intelligente nella logistica

TIM

(Teleborsa) - Un- Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, che rappresenta oltre 1.500 aziende del settore e più di 180 mila lavoratori, si propone di rendere lagrazie all'uso delle tecnologie digitali.L'intesa, siglata dall'AD di TIMe dal Presidente di ALIS, punta a sostenere il percorso di, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche capaci di rispondere alle rinnovate esigenze del comparto.E' previsto l’avvio di unache porterà alla costituzione di unper l’applicazione di soluzioni ICT evolute - basate sull’ Internet of Things, big data, cloud e cybersecurity - in grado di migliorare la gestione documentale, ili oltre alPer la tracciabilità delle merci, dalla presa in carico al trasporto, allo stoccaggio temporaneo, alla distribuzione e destinazione sarà promossa anche laL’utilizzo dell’intelligenza artificiale, dellae deisarà inoltre rivolto alle attività diper incrementare la sicurezza di persone e beni.TIM e ALIS promuoveranno inoltre ldell’ecosistema imprenditoriale grazienell’ambito di, la grande alleanza tra istituzioni e imprese promossa da TIM per la diffusione delle competenze digitali nel Paese.