Casa Bianca difende la tassa sui capital gain

(Teleborsa) -. La Casa Bianca replica alle critiche arrivate nei giorni scorsi da Wall Street e dalla Silicon Valley per il piano di aumento delle imposte sulle imprese, sui dividendi e sui capital gain, che il Presidente Biden voleva raddoppiare per finanziare un piano da 1.500 miliardi di dollari a favore dell'istruzione e dell'infanzia.Un funzionario di alto livello della- scrive il Financial Times - ha assicurato chdella popolazione, dal momento che la categoria dei più abbienti ha tratto ulteriormente beneficio dalla pandemia. "Tassare le persone che stanno facendo molto bene è un modo per chiedere loro qualcosa di più", ha affermato il funzionario.Il Piano Biden vorrebbe, livello cui conta di portare anche l'aliquota sui redditi più elevati. Aggiungendo anche la sovrattassa introdotta da Barack Obama sugli investimenti, laLa proposta ha fatto n infuriare gli investitori statunitensi, che ritengono penalizzi fondi di private equity, hedge funds e fondi immobiliari, ma Biden sembra voler andare avanti con questa riforma, che fa parte delle promesse elettorali. A maggior ragione perché questa tassazione - si sostiene - penalizza solo gli americani più ricchi, lo 0,01% di tutti coloro che dichiarano più di 16 milioni di dollari l'anno, che sono circa 1.400.