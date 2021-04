Trasporto aereo: ART e ENAC stipulano protocollo d'intesa

(Teleborsa) - Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART),e il Direttore Generale dell'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC), hannooggi uncon cui si definisce il quadro della collaborazione tra l'Autorità e l'Ente, avviando così unper una più efficace azione di ART ed ENAC in ambiti attinenti alle rispettive sfere di attività e di interesse comune.L'Autorità e l'Ente esercitano, infatti, funzioni contigue in ordine, rispettivamente, alla regolazione economica e tecnica del settore aeroportuale.Sulla base del protocollo,attraverso interventi istituzionali, la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, lo scambio di documenti, dati e informazioni, la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento e al Governo.Inoltre, ART ed ENAC potrannoa favore del personale coinvolto nelle specifiche attività oggetto del Protocollo e favorire reciprocamente lo scambio del proprio personale.