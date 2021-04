Asstel, approvata squadra presidente designato Sarmi

(Teleborsa) - Ilha approvato la proposta del Presidente designatorelativa alla squadra di presidenza per il biennio 2021-2023. Sarmi e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell'assemblea dell'associazione, convocata per ilA fianco del Presidente lavoreranno i vice presidenti(presidente Almaviva Contact),(AD Vodafone Italia),(presidente Huawei Italia),(AD Fastweb),(Executive Vice President - Chief Public Affairs Officer Tim),(AD Wind Tre),presidente e AD Ericsson Telecomunicazioni),(AD e Dg Open Fiber),(presidente e AD Sielte).Sarmi ha comunicato che, successivamente al voto in assemblea, intende conferire i seguenti incarichi:AD BT Italia) incaricato dal presidente per seguire i temi legati alla "Trasformazione digitale delle Filiere" e(presidente Comdata) incaricato dal presidente per seguire i temi legati alla "Trasformazione digitale del CRM/BPO".