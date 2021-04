Roma in tilt per protesta ambulanti contro applicazione direttiva Bolkestein

(Teleborsa) - Giornata di paralisi per, a causa di una, per protestare contro l'applicazione della. La normativa europea imporrebbe infatti laper attività commerciali su suolo pubblico, che coinvolge circaa Roma.Gli ambulanti, partiti da Piazza della Repubblica, hanno, paralizzando la circolazione della Capitale. Una protesta esplosa con violenza da una categoria che è stata già fortemente penalizzata dalla pandemia.Il Consiglio Comunale si è riunito oggi pomeriggio per messa a gara delle postazioni, sostenendo la sponda della, che non ha voluto sfruttare il maggior termine previsto dal decreto Rilancio, che ha previsto una proroga delle licenze sino a fine 2023., ha commentato duramente la prima cittadina di Roma, aggiungendo ". Porteremo avanti il piano di riordino delle bancarelle nelle strade di Roma".