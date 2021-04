Facebook spicca il volo: risultasti in forte crescita nel primo trimestre

Facebook

(Teleborsa) - Decisamente piacciono i conti diche, dopo l'annuncio dei, è balzata nel mercato after hours della borsa americana, arrivando a guadagnare circa il 6%.L'azienda di Mark Zuckerberg hagli operatori, annunciato un, nettamente superiore ai 2,37 USD attesi dal mercato, ed unpressochédi dollari (+94%).si sono attestatidi dollari, inrispetto ad un anno fa e superiori al consensus (23,67 miliardi). Il numero di utenti attivi, pur essendo cresciuto del 10%, è apparso leggermente sotto le attese, mentre ha sorpreso in positivo il ricavo medio per utente, attestatosi a 9,27 dollari contro gli 8,40 dollari stimati.A trainare la crescita ha contribuito, che fa segnare un, a fronte di una crescita del prezzo medio per annuncio del 30% e del numero di inserzioni del 12%. Un risultato che conferma il buon momento della pubblicità online, riscontrata anche da altre piattaforme social, in un periodo molto particolare come quello della pandemia e del distanziamento sociale.