PNRR, arriva il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - Ilha dato il via libera alla versione finale del. Il Piano sarà quindi trasmesso allanella giornata di domani. Approvato anche il decreto legge che istituisce ilda 30,6 miliardi. La riunione del CdM è durata meno di un'ora. Tecnicamente quella del Consiglio dei ministri sul Recovery plan è stata una "presa d'atto", dopo l'illustrazione della versione finale del Piano di ripresa e resilienza da parte del ministro dell'Economia. Ansa ha riportato le prime reazioni della presidenza del Consiglio da cui è trapelata "" per aver rispettato la scadenza europea del"Il Pnrr proposto dal governo Draghi è un piano di visione, di riforma, di strategia – ha detto all'agenzia di stampa la ministraal termine della riunione. "Piena soddisfazione – ha sottolineato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia – sia per la qualità del piano che per aver mantenuto l'impegno sulla data del 30 aprile per la trasmissione alla Commissione europea. Il rispetto dei, grazie anche al grande lavoro fatto dal ministro Franco, permetterà al nostro Paese di poter usufruire prima degli anticipi sulle risorse".Compiacimento è stato espresso anche dal ministro degli Esterisulla sua pagina Facebook – "Siamo tra i primi Paesi ad inviarlo a Bruxelles e tra i primi che riceveranno i fondi del Recovery – e dal ministro delattraverso Twitter: "una grande occasione per il Paese su cui mobilitare tutte le energie e le forze vitali. Oggi può partire un percorso di ricostruzione. L'unità e la coesione sono le condizioni essenziali per vincere questa sfida"."Con il via libera definitivo in Consiglio dei ministri del Pnrr italiano si chiude la prima fase di impegno del governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi. C'è l'orgoglio di essere entrati nel gruppo di testa delle nazioni europee, e di averlo fatto in appena dieci settimane di lavoro intensissimo. Ma c'è, soprattutto, la consapevolezza di aver assolto alla prima parte del 'patto' stipulato con gli italiani: riuscire a prendere il treno dei più ingenti finanziamenti per la ripresa mai visti in Italia dagli anni '50", ha dichiarato, ministra per il Sud e la Coesione territoriale.