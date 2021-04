PNRR, oggi pomeriggio di nuovo in Consiglio dei Ministri per il via libera finale

(Teleborsa) - Iltornerà inoggi pomeriggio alle 16.30 per il via libera definitivo prima del suo invio a Bruxelles per essere valutato dalla Commissione europea. In base a quanto è noto al momento, infatti, il CdM che si è svolto in mattinata infatti non ha approvato né il PNRR né il decreto legge sulda 30 miliardi di euro. La riunione è servita al Ministro dell'Economia Daniele Franco per tornare a illustrare il Piano e al Governo per approvare il decreto legge con la proroga di alcuni termini legislativi,su tutti. Tra le misure elencate nella nota di convocazione del Consiglio dei Ministri di questa mattina invece non figurano la proroga della sospensione dellee delleNel frattempo, il– presidente di turno dell'Ue e primo a presentare il suo Recovery Plan – ha annunciato di essere pronto a mettere in calendario l'approvazione dei primi piani di Recovery all'del. "Siamo anche pronti a convocare un Ecofin straordinario l'ultima settimana di giugno per approvare la seconda ondata di piani. Non possiamo perdere altro tempo, dobbiamo rilanciare la ripresa", ha fatto sapere su Twitter il premier portogheseche si è anche congratulato con Francia,Germania e Grecia per l'invio dei piani.