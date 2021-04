Appello Brasile, mandateci vaccini prima possibile

(Teleborsa) - Il ministro della Salute brasiliano,, oggi ha rivolto unaffinché i Paesi con dosi in eccesso di vaccini anti-Covid li donino al BrasileIn carica dal 23 marzo, Queiroga ha partecipato per la prima volta a uncon il direttore generale dell'OMS, T"Ribadiamo il nostro appello a coloro che hannoin modo che possano condividerle con ilil prima possibile, al fine di permetterci di riuscire a portare avanti la nostra ampia, ha detto il ministro.Sempre più drammatica la situazione in: anche nelle ultime 24 ore il ministero della Sanità ha riferito di 386.452 nuovi casi e