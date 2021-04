Segno meno per il comparto tecnologico a Milano (-1,14%), scambi al ribasso per Piteco

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

Ftse SmallCap

Piteco

TAS

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 123.614 di 1.431,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 839, dopo che in principio era 842.Tra i titoli del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,25%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,34%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,15%.