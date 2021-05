Reno De Medici, finalizzata cessione controllata francese

Reno De Medici

(Teleborsa) -, primo produttore italiano e secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato, ha comunicato che in data odierna, ha finalizzato - mediante la controllata RDM Blendecques S.A.S. - l'accordo per laalla società La Rochette Holding S.A.S., detenuta al 100% da Mutares SE & Co. KgaA.Le condizioni economico-finanziarie dell'operazione sono stabilite nel precedente contratto di opzione di vendita e sono state già illustrate nel comunicato stampa pubblicato dal Gruppo RDM in data 16 febbraio 2021, viene sottolineato in una nota. In quell'occasione, RDM aveva fatto sapere che l'offerta irrevocabile attribuisce a La Rochette un, al quale si aggiunge una componente di earnout legata all'andamento dell'EBITDA nei tre prossimi esercizi.Il, contrattualmente previsti, conseguenti al livello della PFN e del capitale circolante alla data di efficacia del 30 aprile 2021, evidenzia infine RDM Group.