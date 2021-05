Vaccini, Figliuolo alza il tiro: dopo over 65 campagna avanti per tutte le età

(Teleborsa) -che, dopo aver raggiunto il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno, potrebbe essere, compresi i giovani. Lo ha annunciato il Commissario per l'emergenza, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma.Il commissario ha fatto il punto sulla campagna: per gli over 80 la copertura è già dell'85% e sugli over 70 "siamo lì" mentre occorre "insistere" sugli over 65 ed over 60. Una volta completate queste classi a maggio - ha spiegato"Questo sarà un mese di transizione" - ha detto Figliuolo - ilsaranno le, in particolar modo i lavoratori del settore della ricettività, ma si lavora anche ad un piano died è allo studio la somministrazione del"come negli Anni '70" quando si vaccinava contro il vaiolo.Il Commissario ha preannunciato che, dopo la fornitura di altre 2 milioni di dosi di Pfizer attese fra il 5 ed il 7 maggio. L'obiettivo - ha ggiungo il capo dlela protezione civile Fabrizio Curcio - la quota d'utilizzo del 90% di dosi a disposizione.