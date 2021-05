Banco Desio, partnership con Credimi e Jointly a sostegno di imprese giovanili e femminili

Banco Desio

(Teleborsa) -potenzia la sua partnership con Credimi, fintech specializzata nei finanziamenti digitali per le imprese, grazie a unnelle regioni in cui è presente l'istituto, cioè Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e, Veneto. I finanziamenti, coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, saranno erogati alle imprese attraverso la piattaforma digitale Credimi.com.La collaborazione tra le due realtà è stata inoltre allargata a Jointly, piattaforma che supporta le organizzazioni in progetti di welfare aziendale. Per 120 imprese giovanili e femminili, che hanno ottenuto la proposta di finanziamento tramite la piattaforma Credimi e che sceglieranno di diventare clienti di Banco Desio, grazie alla partnership con Jointly, sarà disponibile unlegati alla genitorialità, all’assistenza familiare, ai caregiver, ai servizi wellbeing e corsi formazione ed ulteriori 200 € di sconti e accesso alla piattaforma."Con Credimi e Jointly abbiamo investito sulle nostre aziende per facilitargli la vita e supportarne la ripresa con un occhio speciale alle imprese giovanili e femminili che premieremo con pacchetti welfare interamente accessibili in digitale - ha dichiaratodi Banco Desio e della Brianza - Vogliamo essere parte attiva della soluzione, dare il nostro contributo per uscire dalla crisi e tornare a crescere ricordando allo stesso tempo a tutti che le"."Siamo lieti di poter consolidare la collaborazione avviata un anno fa con Banco Desio - ha commentato, founder e CEO di Credimi - Questa operazione allarga il campo di azione rispetto a quella precedente: oggi non solo anche le ditte individuali, oltre alle società di capitali e di persone, potranno richiedere un finanziamento, ma in particolare si potrà fornire un ulteriore supporto alle società femminili e giovanili". "Per molte donne e uomini imprenditori che non godono delle stesse tutele dei lavoratori dipendenti, questa opportunità significa poter dare continuità al proprio business anche in presenza di carichi di cura, esigenze di salute o necessità di formazione", ha aggiunto, CEO di Jointly.