G20 turismo, oggi il via libera al documento finale sulle linee guida per il futuro del settore

(Teleborsa) - Ripristinare la fiducia nei viaggi e nel turismo e consentire la ripresa economica, imparare dall'esperienza della pandemia e dare priorità a un'agenda di sviluppo sostenibile nel guidare il turismo futuro. Sono leda intraprendere indicate nelladella riunione dei ministri deldel, sotto la Presidenza italiana e alla presenza del ministro Massimo Garavaglia, che si esplicano in: mobilità sicura, gestione delle crisi, resilienza, inclusività, trasformazione verde, transizione digitale e investimenti e infrastrutture. È quanto ha anticipato Ansa.Il documento finale che verrà approvato oggi raccoglierà anche gli esiti delle precedenti riunioni Gruppo di Lavoro sul Turismo del G20 (20 ottobre 2020, 4-5 marzo e 29 aprile 2021). Nel documento si sottolinea come la ripresa dei viaggi e del turismo sarà cruciale per la ripresa economica globale. Il presidente del Consiglio,, alle ore 16.15 introdurrà la conferenza stampa che si svolgerà all'esito della riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro