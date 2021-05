Innovatec, già centrati obiettivi 2021 per portafoglio riqualificazione energetica immobili

Innovatec

(Teleborsa) -, quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel settore Clean Tech, ha reso noto che a seguito del lancio del Progetto HouseVerde (comunicato al mercato in data 23 giugno 2020), la controllata Innovatec Power ha raggiunto un, di cui 28 milioni (per 244 unita` abitative) gia` trasformati in definitivi all'esito della validazione della documentazione richiesta dalla norma.La società ha raggiunto con une ora punta a raddoppiare per il corrente esercizio, fissando l'obiettivo dei contratti definitivi HouseVerde per il 2021 a 50 milioni di euro.Il(per circa 1.740 unità abitative) si riferisce ad accordi preliminari sottoscritti tra le parti i quali prevedono l'affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica degli immobili i cui interventi specifici verranno definiti in progetti di intervento e conseguenti contratti di appalto completi di tutte le attestazioni e relazioni necessarie, sottolinea la societ. La stipula dei contratti definitivi, e quindi l'avvio dei lavori, è influenzata dalle tempistiche amministrative per l'ottenimento da parte del cliente di tutti i documenti, certificazioni ed attestazioni necessari per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale.