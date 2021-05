Pfizer, trimestrale positiva. Previste entrate per 26 miliardi dal vaccino nel 2021

Pfizer

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica statunitenseha registratonel primo trimestre 2021, in aumento del 35% rispetto ai 10,08 miliardi dello stesso periodo del 2020 e superiori alle attese per 13,51 miliardi. Le entrate dal vaccino Covid-19 sono state di 3,5 miliardi di dollari. L', contro i 0,63 dollari del primo trimestre 2020 e i 77 centesimi previsti dagli analisti, secondo dati Refinitiv."Anche escludendo le entrate fornite dal vaccino Covid-19, i nostri ricavi sono cresciuti dell'8% a livello operativo, il che è in linea con il nostro obiettivo dichiarato di fornire almeno un 6% nel tasso di crescita annuale composto fino al 2025 - ha commentato- Inoltre, abbiamo raggiunto importanti risultati clinici, normativi e commerciali in tutta la nostra pipeline e portafoglio, continuando anche ad aumentare la nostra capacità di fornitura di dosi del vaccino Covid-19".La società ha rivisto la. Ora si aspetta ricavi in un intervallo compreso tra 70,5 e 72,5 miliardi di dollari e un utile per azione Adjusted in un intervallo compreso tra 3,55 e 3,65 dollari. Ciò è reso possibile dall'anticipazione di ricavi attesi per il vaccino Covid-19, parzialmente compensati dalle spese aggiuntive di ricerca e sviluppo per le varianti del coronavirus. La società ora prevede(che riflettono 1,6 miliardi di dosi), in aumento rispetto alla sua precedente previsione di circa 15 miliardi.Pfizer ha inoltre comunicato che prevede di presentaredel suo vaccino Covid-19 -assieme al produttore farmaceutico tedesco BioNTech - alla fine di questo mese. Se la FDA la approva, la società sarà in grado di commercializzare il vaccino direttamente ai consumatori.