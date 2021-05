Enel, utile 1° trimestre a 1,176 miliardi. Starace conferma guidance

Enel

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con unrispetto ai 1.247 milioni di euro nel primo trimestre del 2020 (-5,7%), mentre il risultato netto ordinario si è attestato a 1.214 milioni di euro (-5,2%). Il Gruppo ha effettuatomilioni di euro (+8,8%)."Nel primo trimestre del 2021 abbiamo aumentato significativamente i nostri investimenti, principalmente nelle rinnovabili e nelle reti, al fine di accelerare ulteriormente il processo di decarbonizzazione di Gruppo e cogliere le opportunità che emergeranno dalla ripresa economica", ha affermato l'Ad F, aggiungendo "questi investimenti ci permetteranno di accelerare la crescita, in un contesto di sempre maggiore decarbonizzazione, proiettandoci verso un nuovo record di costruzione di capacità rinnovabile a fine anno".si sono portati a, rispetto ai 19.985 milioni del primo trimestre 2020 (-14,4%), principalmente a causa delle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia e Spagna e per l'impatto die cambi su Infrastrutture e Reti in America Latina.è pari adi euro, in diminuzione del 12,3%, per gli impatti rilevati in Spagna nel primo trimestre 2020 a seguito della modifica del beneficio dello sconto energia. L'EBITDA si attesta a 4.091 milioni di euro (-13,1%) e l'EBIT a 2.525 milioni di euro (-18,8%).di euro (45.415 milioni di euro a fine 2020) in seguito agli investimenti del periodo e per l’effetto cambi negativo, parzialmente compensati dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa.Alla luce dei risultati del primo trimestrein termini di EBITDA ordinario e utile netto ordinario, come annunciato a novembre dello scorso anno in occasione della presentazione del Piano Strategico.