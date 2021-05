PMI, per un'impresa su due la digitalizzazione della PA accelera gli investimenti tecnologici

Banca Ifis

(Teleborsa) - Unrealizzato dall'Ufficio Studi die da, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane, ha mostrato come "ladella Pubblica Amministrazione non solo facilita le Piccole e Medie Imprese d'Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici". Secondo l'osservatorio Market Watch PMI, infatti, la digitalizzazione della PA – firma digitale, Spid e PEC per citare alcuni esempi – ha portato il 74% delle imprese ad accelerare sul fronte degliIn base ai risultati del sondaggio, il 51% riconosce oggi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione come unnella relazione, senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, mentre il 42% pensa che l'evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel prossimo futuro. Solo il 6% di aziende non ipotizza benefici, né attuali né futuri.I servizi digitali più apprezzati sono laper il recapito degli atti amministrativi (94%), ildell'Agenzia delle Entrate e previdenziale dell'INPS (93%), la(87%), il Durc online (87%) e la digitalizzazione della(72%). Gli investimenti delle aziende legati alla digitalizzazione del pubblico invece sono concentrati sulla firma digitale (48%), Spid (41%) e PEC (32%). Inoltre il 17% ha digitalizzato i, il 16% usa ilper la gestione documentale e una quota analoga ha software per la finanza e la contabilità, mentre l'11% ha digitalizzato la modulistica.Dallo studio è emerso anche come la digitalizzazione della PA cambi anche il ruolo die altriai quali si affida il 95% delle: per il 47% delle Piccole e Medie Imprese la digitalizzazione favorisce maggiori deleghe al professionista nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre per il 46% il ruolo del consulente si evolve verso quello di facilitatore dei processi, a supporto dell'azienda nell'interpretazione delle normative.