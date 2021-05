Micromobilità, Generali entra nel capitale di Ridemovi

Generali

(Teleborsa) -, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità con l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L'investimento è stato perfezionato con un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato la transazione in qualità di investment advisor del fondo.L'ingresso di Generali, si legge in una nota, consentirà a Ridemovi di(dalle attuali 30 mila) e di rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e aprirein Europa ed extra UE."Ridemovi è la prima azienda italiana nel settore della micromobilità e ha messo a punto un. Siamo fiduciosi che possa diventare un esempio di successo per tutte le aziende Italiane innovative e sostenibili", ha commentato il portfolio manager di Generali Investments,, che rappresenterà Generali nel consiglio di amministrazione di Ridemovi."Siamo molto lieti di essere stati scelti da un investitore come Generali - ha dichiarato Alessandro Felici, CEO di Ridemovi - La domanda di micromobilità sta crescendo a ritmi elevatissimi. Grazie all'investimento di Generali saremo in grado di accelerare l'espansione internazionale di Ridemovi ee servizi rendendoli sempre più funzionali ed efficienti".