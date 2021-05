Revo punta all'AIM Italia. La Spac di Minali e Costamagna specializzata su insurtech e mercato specialty

(Teleborsa) -, la Spac promossa daPresidente eAmministratore delegato, attiva nel settore assicurativo, punta aon la quotazione all'. Il collocamento riservato ad investitori istituzionali, partirà domani 11 maggio per concludersi a fine mese e sarà curato da Intesa Sanpaolo e Ubs in qualià di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, ed Equita in qualità di Joint Bookrunner, NomAd e Specialist.Revo punta, attraverso una business combination, a creare di una compagnia assicurativa a forte vocazione insurtech, leader nel segmento delle specialty lines, ovvero nell'offerta di prodotti molto specializzati per cui si richiedono enormi competenze, perlopiù alle PMI, e lanciarsi nel nuovo mondo dei rischi parametrici.Il mercato italiano dei rischi specialty ammonta complessivamente ad oltre 1,1 miliardi di euro in premi ed è caratterizzato da una carenza di offerta assicurativa.I promotori della Spac Revo si son impegnati anche a promuovere il trasferimento sul mercato principale di Borsa Italiana, l'MTA, post business comobitation. Vittoria Assicurazioni, Fondazione Cariverona, Scor Reinsurance Group hanno già aderito in qualita' di Cornerstone Investor con 15 milioni di euro ciascuno con vincolo di lock up di un anno dalla quotazione.Fra le altre caratteristiche della nuova Spac, il fatto che il veicolo detenuto dai promotori investirà una cifra superiore a 7 milioni di euro, oltre il 3,5% del totale della raccolta obiettivo della Spac In caso di Opa o Opas promossa sulla base di un prezzo di riferimento inferiore a quello iniziale di collocamento (10 euro per azione), viene garantito lo stesso trattamento per investitori e promotori,