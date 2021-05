Air Europa torna a volare su Miami e New York

(Teleborsa) -ha annunciato laa partire dal mese di giugno.Entrambe le tratte saranno servite da, che riduce i tempi di voli di 45 minuti. Il volo per Miami ripartirà dal 12 giugno, con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì, sabato – mentre quello per New York dal 25 giugno verso New York, sempre con tre voli a settimana – mercoledì, venerdì, domenica.Sul, Air Europa ha rafforzato i protocolli di igienizzazione e sanificazione. provvedendo alla riduzione degli oggetti manipolabili a bordo, introducendo nuove procedure di imbarco e sbarco.