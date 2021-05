Confindustria Brescia, nasce il "Club delle Start-up innovative"

(Teleborsa) - Fare sistema tra il mondo industriale e giovani realtà aziendali che presentano un'importante componente innovativa, permettendo a queste ultime di avere un supporto concreto per esprimere al meglio le proprie potenzialità di crescita. Con questo obiettivo è nato inilal quale hanno già aderito 35 realtà.L'adesione al Club – spiega Confindustria Brescia in una nota – è riservata alle start-up cosiddette "innovative", ossia quelle che per la normativa nazionale sono "imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita" e che rispettano alcuni: sostenere spese in Ricerca & Sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.La decisione di costituire il Club delle Start-up innovative – sottolinea Confindustria Brescia – nasce, in particolare, a partire dalla convinzione del valore di un sistema fondato sulla sempre più stretta collaborazione tra università, attori della ricerca, grandi imprese, PMI e Start-up innovative."L'innovazione è nel DNA delle imprese bresciane e della nostra provincia, terra ricca di imprenditori di successo – commenta–. La nascita del Club in Confindustria Brescia si inserisce proprio in questo solco, nella convinzione che innovazione e digitalizzazione siano fattori di successo del Made in Brescia, pertanto vadano sempre più coniugate con la grande tradizione manifatturiera che caratterizza il nostro territorio"."Il nostro territorio ha una forte vocazione all'innovazione: basta pensare che ad oggi, a Brescia e provincia, sono oltre 250 le start-up iscritte nel registro delle Start-up innovative – afferma–. Come Giovani Imprenditori abbiamo deciso di continuare a sostenere e ad incentivare lo sviluppo di queste realtà, degli startupper, non solo perché testimoniano la presenza di una forte componente di imprenditoria giovanile, ma anche perché possono essere dei facilitatori per le imprese, soprattutto Pmi, nella transizione digitale e nello sviluppo di processi con focus sulla sostenibilità. Lo Start-Up club, che rafforza e completa le nostre iniziative a sostegno delle start-up, rappresenta infatti lo sbocco naturale del nostro master Isup, realizzato con il sostegno di Banca Intesa, i cui partecipanti sono di diritto invitati allo start-up Club"."Il Club – sottolinea– vuole essere un contesto accogliente ed informale per gli startupper, luogo ideale dove confrontarsi e condividere i problemi quotidiani nello sviluppo e nel consolidamento del progetto aziendale. Faciliterà la loro crescita affinché nel tempo diventino imprenditori a tutto tondo, di valore. Il Club offrirà loro occasioni di incontro con gli associati, momenti di crescita manageriale, oltre alla possibilità di farsi conoscere e promuovere le idee da cui prendono corpo le Start Up. In sostanza, intendiamo fare del Club il posto migliore per promuovere le idee industriali e conoscere imprenditori esperti, capaci di suggerire trucchi del mestiere per meglio gestire il business".Il primo incontro del Club si terrà il prossimo 14 maggio.