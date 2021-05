Eventi e scadenze dell'11 maggio 2021

3M

(Teleborsa) -Bit Milano - La Borsa internazionale del Turismo, si terrà in forma digitale, rinnovando l’appuntamento dedicato al mondo del viaggio a 360 gradi. Opportunità di incontri di business tra gli operatori che avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali buyer e accedere al calendario di appuntamenti formativi e informativiEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaG20 - Secondo Development Working Group Meeting - RomaThe Global Banking Forum: le sfide che attendono banca e finanza - Evento promosso da Eccellenze d’Impresa, in diretta streaming, dove i principali protagonisti del mondo del credito e della finanza si confronteranno sulle nuove sfide tecnologiche e sulle opportunità di mercato. I temi principali saranno l'evoluzione del sistema bancario in Italia e nel mondo, la trasformazione digitale di banche e finanza, la canalizzazione del risparmio verso il sistema delle imprese e gli strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo oltre la crisiConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzierà, al Quirinale, la Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2021 (diretta streaming e su Rai Uno)15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Assemblea: Assemblea degli azionisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020- CDA: Risultati al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference organizzata da Midcap Partners- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31.3.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al I trimestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari.- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 12 maggio prima dell'apertura di Piazza Affari- Risultati di periodo