Azionario europeo cauto in attesa della BCE, Brent ancora sopra 100 dollari

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, in attesa della decisione BCE sui tassi
(pubblicata alle 14:15). È scontato
un aumento di 25 punti base, con il tasso sui depositi al 2,50%, mentre è atteso che la presidente Christine Lagarde (che parlerà dalle 14:45) mantenga piena flessibilità sull'evoluzione futura dei tassi e non fornirà indicazioni vincolanti.
Sempre sul fronte delle banche centrali, in Giappone
le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi da parte della BoJ la prossima settimana si sono rafforzate
dopo che il membro del consiglio Masu ha avvertito che le condizioni finanziarie, tuttora accomodanti, potrebbero richiedere rapidi aumenti dei tassi qualora l'inflazione dovesse accelerare. I mercati hanno ormai quasi pienamente scontato un rialzo di 25 punti base per la riunione di settembre e un totale di 3-4 aumenti entro la prossima estate.
Nel comparto delle materie prime, ieri il Brent ha superato i 100 dollari al barile
mantenendosi sopra tale soglia durante la notte, sulla scia dell'intensificarsi delle preoccupazioni per l'offerta a seguito della più vasta ondata di attacchi al traffico marittimo tra Stati Uniti e Iran. Inoltre, il presidente USA Donald Trump ha detto di aspettarsi che la guerra con l'Iran si concluda dopo le elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti, rinnovando al contempo le minacce di colpire un sito legato al programma nucleare della Repubblica Islamica.
Sempre negli Stati Uniti
, il Dipartimento del Tesoro
ha annunciato
che l'operazione di riacquisto di titoli a lunga scadenza, la prima di portata ampliata dopo gli annunci di Bessent di agosto, raggiungerà un volume massimo di 6 miliardi di dollari, con alcuni investitori che avevano auspicato un primo passo più consistente.
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione in Germania
ha registrato
un'accelerazione al 2,9% ad agosto, secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica, che ha confermato i dati preliminari.
A Piazza Affari
l'attenzione rimane rivolta al settore bancario
. Dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo
è attesa l'approvazione di una proposta di aumento di capitale a servizio dell'offerta su MPS
. Intanto, l'istituto senese ha reso noto
di aver depositato presso la Consob la documentazione relativa alle due offerte di acquisizione su Banco BPM
e Banca Generali
, mosse con cui tenta di contrastare l'iniziativa di Intesa. Infine, oggi La Stampa scrive che il governo non eserciterà il Golden power di controllo sull'offerta di Intesa per MPS prima che l'operazione sia stata esaminata dalla BCE e dalla Commissione europea.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,25%.
Si riduce di poco lo spread
, che si porta a +82 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,25%. Nello scenario borsistico europeo Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,11%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,25%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 52.070 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.651 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,15%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,05%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Snam
avanza dell'1,35%. Si muove in modesto rialzo Enel
, evidenziando un incremento dello 0,94%. Bilancio positivo per Fineco
, che vanta un progresso dello 0,91%. Sostanzialmente tonico Banca Mediolanum
, che registra una plusvalenza dello 0,86%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler
, che ottiene -1,28%. Tentenna Poste Italiane
, con un modesto ribasso dello 0,94%. Giornata fiacca per Telecom Italia
, che segna un calo dello 0,56%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+1,58%), Banco Desio
(+1,37%), Webuild
(+1,19%) e SOL
(+1,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply
, che prosegue le contrattazioni a -1,06%. Piccola perdita per Danieli
, che scambia con un -0,88%. Tentenna El.En
, che cede lo 0,86%. Sostanzialmente debole RCS
, che registra una flessione dello 0,81%.