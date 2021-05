Draghi, regole Patto stabilità erano e sono inadeguate

(Teleborsa) - Il Governo resta vicino al settore come il wedding con lo stanziamento diin corso e prevede ulteriori indennizzi nel nuovoi la settimana prossima". Lo ha detto il Premiernel corso del Question Time alla Camera."Voglio essere molto chiaro. E' fuori discussione che le regole suldovranno cambiare, ma questo dibattito non è ancora partito", ha aggiunto. "Laè che le attuali regole sono inadeguate, lo erano e lo sono di più per la uscita dalla pandemia. Dovremo concentrarsi su un forte slancio della crescita per assicurare laDraghi ricorda che "illa Commissione europea ha adottato una Comunicazione che fornisce alcune indicazioni sugli orientamenti in materia di politica di bilancio a un anno dall'esplosione della crisi pandemica. Questa Comunicazione delinea l'approccio che la Commissione intende seguire circa la disattivazione della cosiddetta clausola generale di salvaguardia - che ha permesso agli Stati membri di utilizzare politiche di bilancio espansive per fronteggiare la crisi". "Laintende ancorare la disattivazione della clausola a quando l'economia dell'Unione europea tornerà ai livelli pre-crisi. Secondo le attuali previsioni, questo non dovrebbe accadere prima del 2023.Resta dunque il, che era stato avviato nel febbraio 2020 e poi sospeso per la pandemia. Voglio essere molto chiaro su questo: è fuori discussione che le regole dovranno cambiare. Tuttavia, questo dibattito, che impiegherà gran parte del 2022, non è ancora partito. La mia linea - e non è da oggi, ma da diverso tempo su questo tema - è che le attuali regole di bilancio erano inadeguate e sono ancora più inadeguate per"Nei prossimi anni dovremo concentrarci soprattutto su unche è anche il modo migliore per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici. La revisione delle regole deve dunque assicurare margini di azione più ampi alla politica di bilancio nella sua funzione di stabilizzazione anticiclica. In particolare, dobbiamo incentivare gli investimenti, soprattutto per favorire la trasformazione digitale ed ecologica. Allo stesso tempo, le nuove regole devono anche puntare a ridurre le crescenti divergenze tra le economie degli Stati membri e a completare l'architetturaconclude"Ladeve dunque assicurare margini di azione più ampi alla politica di bilancio nella sua funzione di stabilizzazione anticiclica. In particolare, dobbiamo incentivare gli investimenti, soprattutto per favorire la trasformazione digitale ed ecologica!, ha detto il Presidente del Consiglio. "Allo stesso tempo, le nuove regole devono anche puntare a ridurre le crescenti divergenze tra le economie degli Stati membri e a completare l'architettura istituzionale europea. L'Italia intende partecipare attivamente al dibattito europeo. Sul tema è in corso un processo di analisi e riflessione - all'interno del Dipartimento del Tesoro e della Presidenza del Consiglio - che tiene conto anche deiconclude.La pandemia ha avuto sugli operatoriingenti e siamo all'opera per farli ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. La prima iniziativa è lo sforzo che il governo fa per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una doseha proseguito il Premier sottolineando che sui"per quanto riguarda i Paesi delin particolare Usa, Giappone e Canada saranno favoriti gli ingerssi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale"."La posizione espressa da Biden si chiarirà nei prossimi giorni ma parte da una semplice considerazione: c'è uno sbilanciamento tra i finanziamenti pubblici delle grandi case farmaceutiche e i paesi più poveri al mondo. L'indirizzo Usa va condiviso ma il rischio è che lasia un disincentivo alla ricerca", ha concluso.