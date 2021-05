Covid, Speranza: "Dal 16 maggio stop quarantena dai Paesi UE e area Shengen"

(Teleborsa) -. Ilha firmato un'ordinanza che prevede l'ingresso in Italia daie dell', oltre che dacon tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.Accanto a tali misure, con un'altra ordinanza, – in vigore sempre dal prossimo 16 maggio – Speranza ha. La sperimentazione di tali voli, partita per la prima volta all'dopoè ora estesa anche agli. Sono, inoltre, stati ampliati i Paesi di provenienza di tali voli che, oltre agli, comprendono oraed"Una scelta attesa da tempo e che, nella sostanza, anticipa di fatto il lasciapassare europeo" ha commentato ilcommentando l'abolizione della quarantena per i turisti europei, inglesi e israeliani decisa da Speranza. Garavaglia ha anche espresso soddisfazione per l'estensione della sperimentazione dei voli Covid tested ai turisti extra Ue. "Una iniziativa – ha sottolineato il ministro del Turismo – che apre le porte dell'Italia ai turisti provenienti da Stati Uniti, Canada, Giappone ed Emirati arabi uniti".