Andamento positivo per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+1,12%)

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 32.778,8, e si è poi portato a quota 32.968,5, in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 208, dopo aver avviato la seduta a 207.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,47%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,96%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,03%.Giornata moderatamente positiva per i, che sale di un frazionale +0,83%.