I Grandi Viaggi, ricavi in crescita a 39,3 milioni nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Al 31 luglio 2026 I Grandi Viaggi
ha registrato un fatturato
di 39,33 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2025 (38,43 milioni di Euro). L’esercizio in corso, spiega la società in una nota, è stato fortemente condizionato da eventi estranei alla Società, quali i conflitti tuttora in essere che hanno inciso anche sull’attività del tour operator, con la chiusura degli aeroporti del Golfo, e hanno contribuito all’aumento dei costi delle materie prime e dei consumi energetici. In Africa, infine, i timori legati all’Ebola hanno avuto un impatto negativo sull’attrattività della destinazione. Ciò nonostante, l’incremento dei ricavi conseguito nell’esercizio ha consentito di assorbire in larga parte i maggiori costi derivanti dalle suddette circostanze.
Complessivamente il fatturato relativo alle strutture di proprietà
è aumentato di 1,67 milioni di euro, passando da 32,17 milioni di euro a 33,84 milioni di euro (+5,2%). Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in crescita di circa il 9% rispetto al precedente periodo, mentre le strutture di proprietà estere, penalizzate dalla già citata instabilità geopolitica, hanno ridotto le proprie vendite di circa l’1,8%.
Per quanto riguarda i villaggi commercializzati
, il fatturato pari a 0,21 milioni di euro ha registrato un incremento rispetto al precedente periodo (0,16 milioni di euro).
Infine, il settore Tour Operator
, pressoché interamente focalizzato sulle destinazioni di lungo raggio, ha registrato un decremento del fatturato pari a 0,82 milioni di euro rispetto al periodo precedente, passando da 6,11 milioni di euro a 5,29 milioni di euro. La ripartizione in percentuale del fatturato tra le destinazioni è la seguente: 59% Oriente, 26% America e Canada, 11% Africa e Sud Africa, 4% Australia, 1% Crociere ed Europa.
L’EBITDA
del Gruppo risulta negativo per 2,86 milioni di euro, con un incremento del risultato negativo rispetto al periodo precedente di 1,44 milioni di euro. Tale risultato include le maggiori manutenzioni effettuate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un importo di 1,71 milioni di euro. L’EBIT
fa registrare un risultato negativo per 5,12 milioni di Euro, rispetto ai -3,52 milioni di Euro dello stesso periodo 2025. Il risultato netto consolidato del periodo, negativo per 4,94 milioni di Euro, ha registrato un peggioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-3,21 milioni di Euro nel 2025).
Al 31 luglio 2026 la liquidità
del Gruppo ammonta a 28,65 milioni di euro. La posizione finanziaria netta
a breve termine è positiva per 37,68 milioni di euro, mentre quella complessiva, comprensiva anche delle attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva per 34,67 milioni di euro (34,56 milioni di euro al 31 luglio 2025).