FNM, ricavi +4% nel semestre a 340,1 milioni; rivista al ribasso guidance su investimenti e PFN

(Teleborsa) - FNM chiude il primo semestre con ricavi pari a 340,1 milioni (+4% rispetto al primo semestre 2025). L'Ebitda rettificato è pari a 116,1 milioni (+1,6% rispetto al primo semestre 2025) mentre l'utile netto è pari a 32,8 milioni (-21,7%).



PFN rettificata pari a 716,3 milioni di euro (722,5 milioni al 31 dciembre 2025).



Confermata la guidance per il 2026 con revisione a ribasso delle previsioni di PFN rettificata e degli investimenti: Ebitda rettificato in un intervallo compreso tra 230 e 240 milioni di euro; investimenti lordi stimati pari a 300-350 milioni di euro (in precedenza 350-400 milioni); PFN rettificata compresa tra 750 e 800 milioni (850-900 milioni); rapporto PFN rettificata/ebitda atteso nell'intervallo 3,0x-3,5x (in precedenza 3,5x-4,0x).





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