Covid, UECOOP: "Riapertura matrimoni salva un milione di posti di lavoro"

(Teleborsa) - La riapertura di feste e cerimonie dalla metà di giugno salverà oltre un milione i posti di lavoro, fra diretti e indotto, nel settore dei matrimoni in Italia. È quanto afferma l'in riferimento alle ultime decisioni del Consiglio dei ministri tramite il nuovo decreto legge sulle misure legate all'emergenza Covid."Nonostante la persistenza di alcune limitazioni, dal pass vaccinale ai tamponi, dalla distanza fra i tavoli all'elenco degli invitati con il Covid manager, la ripartenza delle cerimonie – evidenzia Uecoop – rappresenta una prima boccata di ossigeno per un comparto che con larispetto all'anno precedente con une un trend negativo che, secondo Assoeventi, continua anche nel 2021".Dalla ristorazione alla fotografia, dai trasporti al florovivaismo, dai viaggi all'abbigliamento, dall'immobiliare fino alla vigilanza privata – sottolinea Uecoop – la. L'emergenza Covid ha costretto migliaia di coppie pronte a convolare a nozze a contrattare rimborsi o voucher per riorganizzare nei tempi e nei modi il pronunciamento del fatidico con danni economici e problemi organizzativi e psicologici. "Il Covid ha trasformato la preparazione del giorno più bello in una specie di incubo – conclude Uecoop – con i futuri sposi, relativi familiari e ospiti costretti a rinviare tutto con una giungla di disdette, fornitori da pagare e servizi da riorganizzare".