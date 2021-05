Continua il rally di Virgin Galactic con il lancio previsto per domani

Virgin Galactic Hldgs

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 20,73 con un. Il titolo aveva già registrato una seduta in forte rialzo nella giornata di ieri, dopo che la società di turismo spaziale di Richard Branson aveva annunciato che il suoè in programma sabato, dopo la conclusione dei controlli al sistema di volo.Virgin dovrebbe registrare unanell'anno fiscale 2021 che si concluderà a dicembre, più ampia della perdita di 1,25 dollari per azione dell'anno precedente. Secondo le stime di FactSet, la perdita dovrebbe ridursi a 78 centesimi per azione nel 2022.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 21,22 e successiva a 22,48. Supporto a 19,96.