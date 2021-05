Eventi e scadenze: settimana del 24 maggio 2021

Ambienthesis

Dba Group

El.En

Ucapital24

Visibilia Editore

Agatos

Bastogi

Clabo

Comal

Comer Industries

Convergenze

Culti Milano

Ediliziacrobatica

Esi

Finlogic

Franchi Umberto Marmi

Grifal

Industrie Chimiche Forestali

Iniziative Bresciane

Innovatec

Marzocchi Pompe

Matica Fintec

Officina Stellare

Osai Automation System

Relatech

Renergetica

Sciuker Frames

Sebino

Solutions Capital Management Sim

Tps

Urban Outfitters

Zucchi

Abercrombie & Fitch

Ambienthesis

American Eagle Outfitters

Askoll Eva

Bastogi

Enertronica Santerno

Fenix Entertainment

Fervi

Fope

Friulchem

Gibus

Gismondi 1754

Health Italia

Iervolino Entertainment

Italian Wine Brands

Kolinpharma

Labomar

Longino&Cardenal

Lventure Group

Masi Agricola

Notorious Pictures

Nvidia

NVP

Pattern

Portobello

Powersoft

Promotica

Radici

Trendevice

Almawave

Assiteca

Autogrill

Best Buy

Casta Diva Group

Cattolica Assicurazioni

Cia

Circle

Crowdfundme

Cy4gate

Dell Technologies

Dhh

Digital Magics

Digital Value

Digital360

Dollar General

Dollar Tree

Doxee

Eles

Eviso

Exor

Expert.Ai

Fos

Gap

Growens

H-Farm

Hp Inc

Illa

Intred

Ivs Group

Leone Film Group

Lventure Group

Maps

Net Insurance

Planetel

Reevo

Relatech

Salesforce.Com

Sourcesense

STMicroelectronics

Trawell Co

Unidata

Bialetti

Circle

Ecosuntek

ENAV

Fabilia

Go Internet

Iniziative Bresciane

OVS

Poste Italiane

Iniziative Bresciane

(Teleborsa) -Riunione straordinaria del Consiglio europeo - I leader dell'UE terranno una riunione in presenza a Bruxelles per discutere sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulle relazioni con il Regno Unito e procederanno a un dibattito strategico sulla RussiaCNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione europea in videocollegamento74esima World Health Assembly - La WHA è l'organo decisionale dell'OMS. L'evento che si svolge ogni anno, sarà in modalità virtuale e parteciperanno le delegazioni di tutti gli Stati membri dell'OMS. Tra i temi che verranno trattati si parlerà della pandemia in corso e di come prevenire la prossimaBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaG20 - Secondo Development Working Group Meeting - RomaGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: BilancioCNEL - evento ospitato - Il Contratto di Espansione in ENI. Next Generation EU, investimenti e tutele del lavoro - diretta streamingABI - Banche e Sicurezza 2021 - Evento annuale promosso da ABI per conoscere ed esplorare le frontiere della sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario, bancario e assicurativo. L'edizione 2021 fornisce la mappa per affrontare il cyber e il phisical risk all'interno dell’industria finanziariaAIM Italia Conference 2021 - Evento organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia, in cerca di capitali per finanziare la crescita. Meeting one to one o in piccolo gruppi in modalità virtuale con investitori istituzionaliG20 - International Financial Architecture Workshop - Videoconferenza8.00 - Economia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna9.30 - GSE - Presentazione Rapporto attività 2020 - Apriranno i lavori il Presidente del GSE, Francesco Vetrò e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Durante l'evento verranno presentate le attività del GSE nel 2020. Il Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli e l'AD del GSE Roberto Moneta, chiuderanno i lavori15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2021.G20 - Terzo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group Meeting - RomaG20 - Quarto International Financial Architecture Working Group Meeting in videoconferenza8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile9.30 - EY Summit Infrastrutture “Transizione digitale ed energetica” - Evento in diretta streaming. Focus su infrastrutture digitali ed energetiche, agenda degli investimenti e come stimolare la domanda delle filiere produttive. Interverranno, tra gli altri, Matteo Andreoletti, Whitehelm Capital - Massimiliano Bianco, Iren - Alberto Calcagno, Fastweb - Silvia Candiani, Microsoft - Marcello Fiori, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Giuseppe Gola, Acea - Paolo Grossi, Eni Rewind - Luigi Gubitosi, Telecom Italia - Luca Manuelli, Ansaldo Nucleare - Elisabetta Ripa, Open Fiber - Francesco Starace, EnelMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference2021 IIF European Summit - Il 2021 IIF European Summit: The Role of Financial Services in a Sustainable, Innovative and Resilient Europe, sarà in live-stream, sarà un'opportunità per l'IIF di affrontare le questioni critiche che l'Europa e il settore dei servizi finanziari devono affrontare. Ci saranno figure di spicco provenienti da importanti aziende europee del settore privato, responsabili politici e regolatori della Commissione europea, del Parlamento europeo, della BCE e dell'Autorità bancaria europeaConfindustria - Evento "La bioeconomia circolare per la ripartenza post-pandemia", nell'ambito del Bioeconomy DayVertice internazionale UE-Giappone - I leader dell'UE e del Giappone terranno un vertice in videoconferenzaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari33esima BSCEE Annual Conference - La 33esima Annual Conference of the Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europesarà in modalità virtuale. Riunirà esperti dalle autorità regolatorie, dell'industria e del mondo accademico dell'Asia e dell'Europa per discutere sugli sviluppi nel settore bancario e della vigilanza10.00 - Leonardo e Maire Tecnimont - Leonardo e Maire Tecnimont insieme per la trasformazione digitale dei mercati industrialiTesoro - Asta BOT- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- CDA: Andamento dei ricavi consolidati alla data del 30 aprile 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021 - CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021 - Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: AIM Italia Conference 2021Rating sovrano - Svizzera - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoG20 - Terzo Environment Deputy meetingConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della difesaRating sovrano - Irlanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoTechonology Forum 2021 - Techonology Forum 2021 “People, Planet, Prosperity: le tecnologie per la trasformazione nell’era post-Covid”, evento organizzato da The European House Ambrosetti – in streaming10.30 - Presentazione del Rapporto Regionale PMI 2021 - Evento organizzato da Confindustria e Cerved, in streaming. Partecipano Vito Grassi, Vice Presidente di Confindustria e Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di ConfindustriaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio consolidato e di esercizio 2020- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio