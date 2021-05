Piazza Affari, i dividendi di oggi 24 maggio 2021

ENI

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 24 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0000062072Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0005211237Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0004370463Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001206769Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,24 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0000784196Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001347308Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005162406Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005252736Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: LU0156801721Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 USDData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005187460Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,015 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0000088853Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0024 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003153621Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005378143Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,028 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004329733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001078911Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001077780Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0000062072Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,01 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005388266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,42 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003261697Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003198790Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,067 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004053440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,17 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004827447Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,19 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004810054Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004176001Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001233417Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003127930Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,07 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005054967Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2385 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005188336Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0357 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004967292Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001157020Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,75 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004056880Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003492391Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004965148Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,45 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001479523Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005252728Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0000066123Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003127898Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005090300Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003115950Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,54 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0005211237Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,277 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0003828271Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,55 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0001431805Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004776628Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0267 EURData di pagamento: 26/05/2021ISIN: IT0004998065Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 26/05/2021