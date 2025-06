Milano chiude in rosso con stacco cedole. Eurolistini deboli con focus su geopolitica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata complessivamente debole per le principali Borse europee, dopo che nel weekend è arrivato l'attacco statunitense all'Iran, sollevando i timori di una guerra regionale, con Teheran che minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz, cruciale per il 25% del commercio mondiale di petrolio.Sempre sul fronte geopolitico, durante il fine settimana, i, come auspicato dal presidente degli Stati Uniti Trump. "Siamo in un'alleanza in cui combattiamo insieme e, se necessario, soffriamo e moriamo insieme per la nostra difesa collettiva, e anche la Spagna ha accettato gli obiettivi", ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte, prima del vertice Nato di due giorni all'Aia.Sul fronte macroeconomico, inilmanifatturiero si è attestato a 49,4 (come a maggio e contro 49,7 atteso), quello dei servizi a 50 (come previsto e contro 49,7 precedente) e quello composito a 50,2 (come a maggio e contro 50,4 atteso).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,52%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.Invariato lo, che si posiziona a +94 punti base, con ilche si attesta al 3,41%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,35%, resta vicino alla parità(-0,19%), e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Segno meno in chiusura per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 1,00%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 41.222 punti, in calo dell'1,01%. Negativo il(-1,2%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-1,13%).di Milano, troviamo(+1,37%),(+1,16%),(+0,88%) e(+0,71%).Le peggiori performance, tra chi non stacca il dividendo, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,63%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,54%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,22%.del FTSE MidCap,(+3,32%),(+1,88%),(+1,68%) e(+1,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,81%.scende del 3,31%. Calo deciso per, che segna un -2,74%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,71%.