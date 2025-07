Borse europee negative con assenza faro Wall Street. A Milano focus sulle banche

BPER

(Teleborsa) -, dopo aver archiviato ieri una seduta positiva trainata dal solido andamento degli indici americani, dopo i dati sull'occupazione statunitensi superiori alle attese. La giornata è priva di grandi spunti e volumiper lain occasione del Giorno dell'Indipendenza. Preoccupano i nuovi dazi statunitensi, dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione inizierà a inviare lettere ai partner commerciali oggi, stabilendo. Trump ha detto ai giornalisti che venerdì sarebbero state inviate "10 o 12" lettere, con ulteriori lettere in arrivo "nei prossimi giorni". "Il loro valore varierà da dazi del 60 o 70% a dazi del 10 e 20%", ha aggiunto.Sul, in Germania gli ordinativi all'industria sono calati più delle attese a maggio, in Francia la produzione industriale è diminuita inaspettatamente a maggio, in Spagna la produzione industriale ha accelerato a maggio, in Eurozona i prezzi alla produzione hanno segnato a maggio un -0,6% su mese e un +0,3% su anno.Per quanto riguarda la, la presidente della BCE ha detto che "siamo impegnati a raggiungere l'obiettivo del 2% e faremo tutto il necessario - per usare una formula molto famosa - per assicurarci che rimanga a quel livello - ha affermato - Al momento siamo circondati da molta incertezza, molta imprevedibilità". Idell'ultima riunione della BCE pubblicati ieri hanno segnalato la preoccupazione per il rapido e significativo apprezzamento dell'euro., dopo cheha deliberato un aumento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio (OPS) suaggiungendo una componente cash di 1 euro, eha dichiarato che assicurarsi almeno il 35% del capitale dinell'ambito della sua offerta di acquisizione sarebbe sufficiente per ottenere il controllo effettivo.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Lieve aumento dell', che sale a 3.337,5 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,39 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +84 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,36%.discesa modesta per, che cede un -0,67%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,94%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,88%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 42.062 punti, ritracciando dello 0,85%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,57%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,68%).Tra lea grande capitalizzazione, guadagno moderato per, che avanza dell'1,13%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,38%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende dell'1,82%.del FTSE MidCap,(+4,91%),(+1,60%),(+1,60%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,22%. Calo deciso per, che segna un -2,23%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,05%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.