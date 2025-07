Borse europee positive nonostante incertezza dazi. A Milano brilla BPM

UniCredit

(Teleborsa) -, pur con l', soprattutto per quanto riguarda i colloqui tra l'amministrazione Trump e l'Unione europea. Intanto, nel pomeriggio il presidente USA ha dichiarato che non concederà alcuna proroga alla nuova scadenza del 1° agosto per l'inizio del pagamento dei dazi reciproci. A Milano di distinguono, anche se rintracciano dai massimi di seduta, dopo che Bloomberg ha scritto che l'UE ordinerà al governo italiano di revocare le condizioni imposte all'operazione nell'ambito del Golden Power.Sul fronte macroeconomico, inil surplus della bilancia commerciale è salito a 18,4 miliardi a maggio, mentre inil disavanzo della bilancia commerciale si è ridotto meno delle attese a maggio a 7,8 miliardi di euro.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,171. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.297,3 dollari l'oncia, in calo dell'1,18%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,78%.Torna a scendere lo, attestandosi a +85 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 3,46%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,56%.Ilmostra un guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 42.691 punti. In rialzo il(+1%); sulla stessa linea, sale il(+0,79%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+2,99%),(+2,21%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,17%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,17%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.del FTSE MidCap,(+3,53%),(+2,69%),(+2,50%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,13%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,97%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.