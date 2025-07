Milano positiva assieme al resto del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Gli investitori guardano con speranza ai colloqui tra le diplomazie di USA e UE, sui dazi, per trovare un accordo commerciale entro la scadenza del primo agosto.Sul fronte macroeconomico, l'inflazione in Eurozona è salita al 2% , nel mese di giugno, confermando la stima preliminare.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Il biglietto verde guadagna terreno all'indomani della minaccia di licenziamento, poi rientrata, del presidente USA, Donald Donald Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, contrario a ribassare i tassi di interesse. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,48%.Aumenta di poco lo, che si porta a +87 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,75%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,88%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.458 punti.di Milano, troviamo(+3,91%),(+3,18%),(+2,04%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,24%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.di Milano,(+4,12%),(+3,37%),(+3,11%) e(+3,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,87%.