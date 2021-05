Generali apre ufficio rappresentanza a Bruxelles

Generali

(Teleborsa) -incaricato di seguire le attività delle istituzioni dell’Unione Europea, per rafforzare le attività di public affairs comunitarie. L’ufficio ha sede nei locali di Insurance Europe, edificio di proprietà Generali, e risponderà al Group International Affairs, sotto la responsabilità di Fi.Con questa scelta il Gruppo mira a svolgere un ruolo di cittadinanza d’impresa sempre più attivo, per dare un“Il rafforzamento a Bruxelles permetterà a Generali di presidiare ancora più attivamente i grandi temi strategici dell’Unione", ha affermato il Group CEO, indicando che "dalla capitale europea arriveranno le indicazioni per la ripresa e le scelte che determineranno il futuro del settore assicurativo, da Solvency II a tutte le normative sulla sostenibilità, agli standard per i Green Bond".Proprio per contribuire al rilancio dell'economia europea in un’ottica di sostenibilità, in occasione del 190° anniversario dalla fondazione, Generali ha presentato il programma di investimenti, che mobilita risorse per 3,5 miliardi di euro in cinque anni a favore di infrastrutture, innovazione e digitalizzazione, PMI, abitabilità green, strutture sanitarie e istruzione. Nel 2020 è già stato movimentato un miliardo di euro.Il settore assicurativo puòquando si verificano crisi impreviste come il COVID-19 mobilitando risorse a favore di imprese e cittadini. Di qui la proposta di Donnet di creare un(Pandemic Risk Pool) a più livelli, che riunisca istituzioni europee, Stati membri e le principali compagnie di assicurazione e riassicurazione per creare forme di partenariato pubblico-privato e futuri meccanismi di protezione dai rischi.Inoltre, gli assicuratori possono, incidendo sul contesto legislativo e sulla Direttiva Solvency II, uno strumento chiave per liberare capitali e indirizzarli verso progetti in linea con l'agenda politica della Commissione. In quest'ambito, Donnet ha elaborato una proposta per trattare i “Green Bond” come una classe di attivi a sé stante e prevedere requisiti di capitale decrescenti per periodi di detenzione più lunghi.