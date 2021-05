Telefonia mobile, anche Vodafone nel progetto europeo Eco Rating

Vodafone

(Teleborsa) - C'è anchetra i cinque operatori diin Europa che hanno unito le forze per aggiornare e lanciare un nuovoper la(Eco Rating). L'obiettivo è aiutare i consumatori a identificare e confrontare i telefoni cellulari più sostenibili, incoraggiando allo stesso tempo i fornitori a ridurre l'impatto ambientale dei loro dispositivi. L'iniziativa Eco Rating è stata creata congiuntamente da(che opera attraverso i marchi O2 e Movistar),per fornire informazioni coerenti e accurate sull'impatto ambientale della produzione, dell’utilizzo, del trasporto e dello smaltimento di smartphone e feature phone a livello di vendita al dettaglio.consentirà a operatori e utenti una valutazione più approfondita dei prodotti di telefonia e dimostrerà domanda di dispositivi elettronici più sostenibili", si legge in una nota congiunta degli operatori coinvolti nell'iniziativa che spiega che in una prima fase si procederà con la valutazione ecologica di una gamma di nuovi cellulari di, ai quali se ne aggiungeranno altri in futuro. I partner del lancio includono Bullitt Group – Home of CAT and Motorola rugged phones, Doro, HMD Global – Home of Nokia Phones, Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi e ZTE.A partire da Giugno 2021, gli operatori di telefonia mobile inizieranno a introdurre ilEco Rating innei quali operano. Dopo una dettagliata valutazione, a ciascun cellulare verrà assegnato un punteggio Eco Rating complessivo su una scala di 100 punti per stabilire le prestazioni ambientali del dispositivo nel suo intero ciclo di vita. L'etichetta Eco Rating evidenzierà anche cinque aspetti chiave della sostenibilità dei dispositivi mobili, fornendo ulteriori informazioni su durabilità, riparabilità, riciclabilità, efficienza climatica ed efficienza di risorse.Gli amministratori delegati dei cinque operatori di telefonia mobile -(Deutsche Telekom),(Orange),(Telefónica),(Telia Company) e(Gruppo Vodafone) – hanno così accolto il lancio dell'iniziativa Eco Rating: “Costruire un futuro più sostenibile è una nostra comune responsabilità. Per questo crediamo sia giunto il momento di promuovere a livello di settore un sistema armonico di valutazione ecologica (Eco Rating) che incrementi la trasparenza e aiuti ad accrescere la consapevolezza sull'impatto ambientale dei telefoni che scelgono i nostri clienti. “Non vediamo l’ora che la nostra iniziativa Eco Rating accolga nuovi produttori e nuovi operatori di telecomunicazioni, e speriamo che ispiri tutto il settore ad accelerare la sua transizione verso un modello di economia più circolare per i telefoni cellulari.”