Unieuro, Iliad chiede due posti in CdA per Benedetto Levi e Giuseppe Nisticò

Unieuro

(Teleborsa) - Con una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 15 giugno, Iliad chiede adi rideterminare il numero dei componenti deldella società, incrementandolo da nove a undici, e di nominare, facendoli rimanere in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale board (dunque fino all'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022).La società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni è diventata ad aprile il primo azionista dell'azienda di elettronica di consumo di Forlì, acquisendo una partecipazione pari a circa il 12% del capitale. Benedetto Levi èdi Iliad Italia, mentre Giuseppe Nisticò ricopre il ruolo diIl consiglio di amministrazione di Unieuro, si legge in una nota,e provvederà ad adottare le opportune delibere nonché a mettere a disposizione del pubblico la relazione illustrativa predisposta dai soci unitamente alla documentazione a corredo.