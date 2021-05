Assoreti, la raccolta brilla nel primo trimestre spinta dal risparmio gestito

(Teleborsa) - Continua il periodo estremamente positivo per i consulenti finanziari. Nei primi tre mesi dell'anno ladi euro, con una crescita dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 4,5% rispetto al trimestre precedente, secondo i dati rilevati da Assoreti. La spinta più forte è ancora quella dei prodotti del: il bilancio trimestrale realizzato in tale ambito è, infatti, positivo per 10,2 miliardi di euro e rappresenta ildi raccolta rilevati, nel periodo, per le reti di consulenza.Laè pari all'1,6% rispetto ai tre mesi precedenti e, sottolinea l'associazione, assume valenza più rilevante nel confronto con il primo trimestre del 2020, quando la raccolta netta era pari a 88 milioni di euro. Il risultato ottenuto nel comparto del, includendo la liquidità, è positivo per 2,8 miliardi di euro, in crescita del 16,8% rispetto ai tre mesi precedenti, ma in decisa contrazione nel confronto con il primo trimestre del 2020 (-76%)."Il quadro congiunturale di questi primi tre mesi è ancora caratterizzato da incertezze e instabilità e gli italiani cercano segnali di ripresa per tornare ad essere fiduciosi e ottimisti - ha commentatodell'associazione - In tale contesto, il significato dei risultati ottenuti dalle reti di consulenza va oltre il nuovo record di raccolta; è la chiara espressione del sostegno offerto dalle nostre associate alle famiglie ed è un elemento di certezza in grado di creare valore nell’interesse del Paese".Per quanto riguarda il risparmio gestito, le scelte di investimento privilegiano principalmente i(4,3 miliardi di euro) edin particolare i fondi azionari; la raccolta trimestrale è positiva anche per i(193 milioni), ma in rallentamento rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente, mentre per i fondi aperti italiani aumenta il gap tra riscatti e sottoscrizioni (-687 milioni). Più che quadruplicati (+313% anno su anno) i volumi netti realizzati sullepari a 2,1 miliardi di euro. La raccolta netta sui prodotti assicurativi è positiva per 4,2 miliardi di euro in aumento del 141% a/a (+7,9% vs quarto trimestre 2020).